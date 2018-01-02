ВТБ 24 присоединился к ВТБ

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Объединение банков ВТБ и ВТБ 24 состоялось 1 января.

Как заявлял зампред правления ВТБ Анатолий Печатников, вопрос присоединения ВТБ 24 обсуждается с конца 2014 года. В апреле 2017 года глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что объединение состоится в январе 2018 года, несмотря на "миллион сложностей", сопровождающих крупную реорганизацию.

По мнению Костина, объединение банков позволит группе существенно сократить управленческие издержки, а также повысит уровень управления и синергию.

Полная интеграция розничных сетей ВТБ завершится к концу третьего квартала 2018 года. "15 миллиардов — у нас такой ориентир сокращения годовых административно-хозяйственных расходов, но это уже 2019 год. 2018 год все-таки не даст такой колоссальной экономии, поскольку мы все три квартала 2018 года будем заниматься интеграцией", — сказал Печатников.