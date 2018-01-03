"Ростсельмаш" планирует поставлять в Сирию все группы товаров компании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 янв - ПРАЙМ. Компания "Ростсельмаш" из Ростовской области планирует наладить поставки всех групп своих товаров в Сирию, сообщил РИА Новости президент ассоциации "Росспецмаш" и совладелец завода "Ростсельмаш" Константин Бабкин.

В октябре по итогам государственного тендера "Ростсельмаш" поставил в Сирию первую партию аграрной техники, в том числе кормоуборочные комбайны RSM 1401 в комплектации с травяными жатками и подборщиками, а также самоходные универсальные косилки KSU-1 с навесными орудиями.

В 2018 году компания поставит в республику еще несколько партий подобных комбайнов.

"Начало поставок в Сирию открыли кормоуборочные комбайны и косилки. Мы планируем развивать поставки в эту страну по всем имеющимся товарным группам компании", - сказал Константин Бабкин.

Он уверен, что стабилизация обстановки в Сирии будет способствовать росту объемов торговли между компанией "Ростсельмаш" и республикой.

"Ростсельмаш" - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, выпускающих технику под брендами Rostselmash, Versatile, Farm King, Buhler. На сборочных площадках в России, США и ЕС изготавливается полная линейка машин и оборудования для агробизнеса: от подготовки почвы и посева до уборки и переработки урожая.

Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудование. На данный момент агромашины компании "Ростсельмаш" востребованы более чем в 50 странах мира.