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СМИ: Руководить Бинбанком будет представитель ЦБ


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Работа временной администрации Бинбанка будет завершена на следующей неделе. Правление на этапе присоединения к "ФК Открытие" возглавит замруководителя временной администрации банка Сергей Шевченко, сообщают источники РБК.

"Сергей Шевченко станет председателем правления Бинбанка и будет руководить банком на этапе присоединения к "ФК Открытие", — говорит собеседник РБК.

По словам одного из них, рассматривается возможность назначения Сергея Шевченко на должность первого зампреда "ФК Открытие". По информации источников РБК, планируется завершить работу временной администрации уже на будущей неделе, при этом банк будет докапитализирован, в нем будет назначено правление.

После введения временной администрации полномочия правления Бинбанка были приостановлены, но до последнего времени ключевые сотрудники сохраняли свои позиции.

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