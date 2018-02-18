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Экс-глава Промсвязьбанка Ананьев просит суд отменить решения ЦБ о санации


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Бывший председатель правления Промсвязьбанка и один из его бенефициаров Дмитрий Ананьев в заявлении, поданном от лица кредитной организации в арбитражный суд Москвы, требует признать незаконными ряд актов ЦБ РФ в рамках мероприятий по санации банка, следует из материалов суда.

Ананьев, в частности, требует признать недействительными предписание от 11 декабря 2017 года о доформировании резервов, приказ от 15 декабря 2017 года о возложении на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора функций временной администрации и приказ от 12 января 2018 года об уменьшении размера уставного капитала Промсвязьбанка.

Ранее сообщалось, что арбитраж Москвы 14 февраля зарегистрировал заявление Промсвязьбанка к ЦБ РФ, но предмет и основания требований не были известны. В тот же день заявление с аналогичными требованиями к ЦБ подал основной акционер Промсвязьбанка, нидерландская компания Promsvyaz Capital B.V., принадлежащая бывшим основным собственникам Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. В настоящее время оба заявления приняты к производству, предварительные слушания по ним у двух разных судей назначены на один день — 14 марта. На предварительном заседании по заявлению Ананьева суд рассмотрит его ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Вывеска отделения "Промсвязьбанка" в МосквеСуд оказался приостановить решения ЦБ в рамках санации Промсвязьбанка

Дмитрий Ананьев в конце декабря заявил газете "Ведомости", что не планирует судиться с ЦБ РФ из-за введения в банк временной администрации, хотя и считает решение регулятора о санации ошибочным. Он также сообщил, что ЦБ в декабре предписал Промсвязьбанку в течение трех дней доначислить резервы (по данным СМИ, на сумму около 100 млрд рублей) и что невыполнение этого предписания стало основанием для решения о санации Промсвязьбанка.

По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка. С середины декабря прошлого года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации. Регулятор в декабре оценивал объем докапитализации банка в 100-200 миллиардов рублей. В январе ЦБ, по данным СМИ, уменьшил уставный капитал Промсвязьбанка до одного рубля.

В январе же стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.

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Санация Промсвязьбанка

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