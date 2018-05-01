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Чистая прибыль Merck&Co за I квартал упала вдвое - до $741 млн


Компании / Фармацевтика / Потребительский рынок

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского фармацевтического гиганта Merck&Co в первом квартале 2018 года упала в 2,1 раза в годовом выражении - до 741 миллиона долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию снизилась до 0,27 доллара с 0,56 доллара годом ранее. Объем продаж увеличился на 6% - до 10,037 миллиарда долларов.

Негативное влияние на финансовые результаты первого квартала оказала выплата в 1,4 миллиарда долларов, связанная с сотрудничеством с Eisai. Вместе с тем Merck отмечает положительное влияние курсовых разниц на выручку.

"У Merck было хорошее начало года за счет препаратов Keytruda, Gardasil, Bridion и подразделения Animal Health", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании Кеннета Фрейзера (Kenneth C. Frazier).

Продажи фармацевтических препаратов в первом квартале выросли на 9% - до 8,919 миллиарда долларов, а продажи товаров для животных - на 13%, до 1,065 миллиарда долларов. Наибольший рост в фармацевтическом подразделении отмечен у препарата Keytruda - выручка от его продаж увеличилась в 2,5 раза, до 1,464 миллиарда долларов. Показатель по Gardasil увеличился на 24%, по Bridion - на 38%.

Компания понизила прогноз по прибыли на акцию в 2018 году до 2,45-2,57 доллара с 2,97-3,12 доллара. Прогноз по выручке увеличен до 41,8-43 миллиардов долларов с прошлого прогноза в 41,2-42,7 миллиарда долларов.

Merck&Co., Inc. - одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире, была образована в 1891 году на базе активов старейшей фармацевтической компании - немецкой Merck KGaA. После Второй мировой войны стала функционировать как независимая структура. Штаб-квартира компании расположена в Нью-Джерси. 

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