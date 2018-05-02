Производитель гитар Gibson объявил о банкротстве

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Американская компания Gibson Brand, которая производит гитары под брендом Gibson, объявила о банкротстве, сообщает Блумберг.

Долг компании сейчас составляет около $500 млн. Руководство планирует провести переориентацию и реорганизацию бизнеса.

В частности, в рамках процедуры банкротства некоторые из кредиторов станут собственниками Gibson.

Компания Gibson была основана Орвиллом Гибсоном. Гитарами данной фирмы пользовались многие исполнители, в том числе Элвис Пресли и Би Би Кинг.