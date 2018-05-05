Аналитики предсказали банкротство Tesla к концу года

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Компанию Tesla, отчитавшуюся о рекордных квартальных убытках, к концу года ожидает банкротство, считают аналитики.

Последние данные по убыткам — 710 млн долларов — самые крупные в истории компании, передает РИА Новости.

1 апреля глава компании Илон Маск пошутил в Twitter о банкротстве Tesla, отметив, что компании не помогла даже массовая продажа пасхальных яиц. Однако шутка рискует оказаться пророческой. В 2017 году Tesla ежеминутно расходовала порядка 8 тыс. долларов, то есть почти полмиллиона долларов в час. При таком уровне трат у компании полностью закончатся деньги к двум часам ночи 6 августа 2018 года, подсчитали аналитики Bloomberg прошлой осенью. Теперь день X, похоже, еще ближе.

Супердорогие спортивные электрокары — Tesla Roadster, Tesla Model S, Tesla Model X — нишевой продукт, далекий от рентабельности. Тем не менее акционеры поверили в амбициозный калифорнийский стартап и вложили в него миллиарды долларов.

На волне ажиотажа Tesla обошла по рыночной стоимости давних и успешных игроков глобального авторынка — американские корпорации Ford и General Motors. Глава Tesla пообещал, что к концу 2017-го выпустит 20 тыс. автомобилей Model 3. Но все пошло не так, как предполагалось. Увидев финансовые и производственные показатели, инвесторы пришли в ужас: за 2017-й компания потеряла 2,2 млрд долларов, а с конвейера сошло лишь 360 машин.

Маск объяснил, что возникли непредвиденные сложности со сборкой модулей батарей, но пообещал все исправить в кратчайшие сроки и уже в первом квартале 2018-го довести выпуск Model 3 до 3–5 тыс. единиц в неделю. Уже тогда эксперты указали на то, что это невозможно.

Основатель Tesla сетует на чрезмерную автоматизацию сборочной линии Model 3. Чтобы улучшить производственные процессы, в апреле компания приостановила конвейер — второй раз с начала года.

"Простой требуется для совершенствования систем автоматизации и устранения узких мест с целью увеличения объемов производства", — отметили в Tesla.

Маск опускать руки не намерен. Он подчеркивает, что компания добилась значительного прогресса: в апреле каждую неделю с конвейера сходило от 2 тыс. до 3 тыс. автомобилей Model 3. А если довести этот показатель до 5 тыс. , то прибыль будет уже в третьем или четвертом квартале.