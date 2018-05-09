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"Уралвагонзавод" готов поставлять вагоны Ирану, несмотря на решения США


Компании

МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ), несмотря на решение о восстановлении санкций США против Ирана, готов поставлять грузовые вагоны в республику, сообщили РИА Новости в российской компании.

УВЗ в 2016 году заявлял о начале поставок грузовых вагонов в Иран и возможности локализации там их производства. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Вагоны - это гражданская продукция. Мы готовы их поставлять любому государству, в том числе Ирану", - сообщили в УВЗ в среду, отвечая на вопрос, повлияет ли решение США о восстановлении санкций против Ирана на планы УВЗ по поставке вагонов.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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