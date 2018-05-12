"Русал" просит Лондонскую биржу снять ограничения с алюминия компании

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Швейцарский трейдер Glencore и российская компания UC Rusal попросили Лондонскую биржу металлов (LME) временно снять ограничения на операции с алюминием компании, после того как Минфин США предоставил отсрочку для американского бизнеса на сворачивание контрактов с российской компанией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники Reuters.

Как уточняет агентство, Glencore, заключившая сделку о покупке 14,5 млн т алюминия у UC Rusal на период с 2012 по 2018 год, хочет иметь возможность размещать металл UC Rusal на складах Лондонской биржи до октября, как того предусматривает отсрочка.

Речь идет о так называемой генеральной лицензии (GL-14), которую выпустил Минфин США. Документ разрешает американским и иностранным компаниям завершить исполнение существующих контрактов с попавшей под санкции компанией Rusal до 23 октября 2018 года. Прежний срок должен был наступить 5 июня.

"Инициатива о снятии санкций исходит от Швейцарии, от Glencore и других компаний, которые покупают алюминий у UC Rusal. Они хотят, чтобы LME пересмотрела решение, сняла ограничение и привела его в соответствие с продлением сроков сворачивания бизнеса", — приводит агентство слова одного из своих собеседников.

В ответ на запрос Reuters о комментарии Лондонская биржа металлов заявила: "LME понимает, что рынок обеспокоен тем, как доказать, что металл соответствует условиям лицензии GL-14". Там уточнили, что "временные ограничения продолжат действовать до тех пор, пока не начнет реализовываться процесс, который значительно ослабит опасения рынка о действии лицензии GL-14 — в том числе в отношении металла, поступившего на склад после введения санкций в соответствии с контрактом, который был заключен до введения ограничений", приводит агентство комментарий LME.