ФАС подозревает агрегаторы такси в картельном сговоре перед Новым годом

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает агрегаторы такси в картельных соглашениях, запросила компании о причинах роста цен в преддверии Нового года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В преддверии Нового года в различных соцсетях граждане жалуются на то, что цены на такси в РФ значительно завышаются такси-агрегаторами – в 2-3 раза. В субботу заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский заявил, что антимонопольный регулятор может проверить агрегаторы на сговор из-за синхронного повышения ими цен на услуги в предновогодние дни.

"ФАС России начала расследование возможных картельных соглашений между компаниями - агрегаторами такси, в связи с которым им будут направлены запросы о методах формирования цены на перевозки и причинах ее роста (в преддверии Нового года - ред.)", - сообщил представитель ФАС.

"По итогам полученных данных ФАС проведет анализ представленной информации и примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства", - добавили в службе.