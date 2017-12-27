FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Белоруссия в 2017 г недопоставила в РФ молока и мяса примерно на $375 млн


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность / Сельское хозяйство
  • #Сочные куски говядины
    © flickr.com, Isriya Paireepairit

 

МИНСК, 27 дек - ПРАЙМ. Белоруссия из-за временных ограничений Россельхознадзора за январь-октябрь 2017 года недопоставила в РФ молочных и мясных продуктов на сумму около 375 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщил в среду РИА Новости начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов.

Белоруссия и Россия ежегодно подписывают прогнозные балансы спроса и предложения на продукты питания в Союзном государстве.

"Что касается балансов поставок продовольствия по 2017 году, они с белорусской стороны не выполнены… В январе-октябре на российский рынок недопоставлено молочных и мясных продуктов на сумму около 375 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - констатировал Богданов.

В частности, в РФ недопоставлено 23 тысячи тонн мяса и мясопродуктов, а также 570 тысяч тонн молока и молочных продуктов в пересчете на молоко. "Это объясняется простой причиной - действовали ограничения Россельхознадзора, и поэтому мы корректировали рынки сбыта и перенаправляли свою продукцию в другие страны. Таким образом нам удалось снизить долю России в общем экспорте сельхозпродукции на 4,6 процентных пункта", - рассказал специалист.

При этом он обратил внимание, что, несмотря на снижение физических объемов, российский рынок занимает львиную долю в общем объеме экспорта белорусской сельхозпродукции - 90% по итогам 10 месяцев. Небольшой рост (на 3,4%) наблюдается за счет того, что в текущем году были достаточно высокие цены на сельхозпродукцию, заметил Богданов.

Россельхознадзор в этом году неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. Так, в конце ноября Богданов приводил статистику, согласно которой под ограничения попадали более 50 белорусских предприятий.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ