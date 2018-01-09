Топилин: В потребительской корзине увеличат количество мяса и рыбы

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Глава министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в интервью "Российской газете" заявил, что в потребительскую корзину в текущем году планируется приблизить к оптимальному набору питания.

В частности, будет добавлено содержание мяса и рыбы, а количество хлеба - наоборот - будет сокращено.

Топилин пояснил, что в 2016 году министерство здравоохранения утвердило новые нормы здорового питания, и по целому ряду позиций продуктовый набор потребительской корзины в России отстает от них.

"В действующей корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному - главная задача новой потребительской корзины", считает министр труда.

Помимо пересмотра продуктовой корзины, возможно, ведомству придется изменить и соотношение между долей продуктов питания в ней, которая в настоящее время составляет 50%, и долей непродовольственных товаров (25%) и услуг (25%).