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Зарплаты директоров Teva Pharmaceutical будут сокращены в 2 раза


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Совет директоров израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical принял решение о сокращении зарплат участников совета вдвое, сообщил входящий в совет Дэн Суесскинд (Dan Suesskind) на ежегодной экономической конференции в Иерусалиме (Israel Business Conference).

"Решение об урезании зарплат было принято в тот же день, когда обсуждалось сокращение рабочих мест", - цитирует его агентство Рейтер.

В середине декабря компания объявила о сокращении 14 тысяч человек или 25% всего персонала в рамках плана по реструктуризации.

Согласно плану, Teva намерена снизить расходы на 3 миллиарда долларов к концу 2019 году. По состоянию на конец 2017 года ее расходы составляли примерно 16,1 миллиарда долларов. Сократить издержки планируется в том числе за счет закрытия или ликвидации "значительного числа исследовательских центров, штаб-квартир и других офисных структур по всему миру".

Чистый убыток Teva по итогам января-сентября 2017 года составил 4,719 миллиарда долларов против прибыли годом ранее. В сентябре международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило корпоративный кредитный рейтинг компании до "BBB-" с "BBB". В декабре Moody's поместило рейтинги компании в список на пересмотр с возможным понижением.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. была основана в 1901 году, штаб-квартира расположена в Израиле. Компания работает в 60 странах мира, в том числе в США и Европе. На российском рынке присутствует с 1995 года как с собственными препаратами ("Копаксон", "Азилект"), так и с дженериками.

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