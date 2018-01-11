Bayer сократил долю в Covestro до 14,2%, выручив 1,8 млрд евро

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG продал часть акций своей дочерней компании Covestro, производителя полимерных материалов, на сумму около 1,8 миллиарда евро, доведя тем самым свою прямую долю в ней до 14,2%, говорится в сообщении Bayer.

"Из-за большого интереса, проявленного инвесторами, объем размещения составил 1,8 миллиарда евро, что значительно превышает первоначально запланированные 1,5 миллиарда евро", - сообщается в релизе.

Размещение акций произошло в среду вечером после закрытия рынка и предназначалось исключительно для институциональных инвесторов. Всего был продан 21 миллион акций по цене 86,25 евро за акцию.

В марте 2017 года доля Bayer в Covestro составляла 64,2%. Концерн намерен в среднесрочной перспективе продать все свои акции Covestro.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer) и "Супрадин" (Supradyn).

Компания Covestro занимается производством полиуретанов, поликарбонатов, клеев, покрытий и спецматериалов. Компания работает в 30 странах Европы, Азии и Северной и Южной Америки.