ФАС назвала строительный и фармацевтический рынок лидерами по числу картелей в РФ в 2017 г

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в 2017 году возбудила наибольшее количество картельных дел на строительном и фармацевтическом рынках России, заявил журналистам на пресс-конференции замглавы ФАС Андрей Цариковский.

"Абсолютным лидером (по уровню картелизации - ред.) в 2017 году, фактически четверть дел от общего количества, а если точно, то 24,8% - это строительный комплекс (строительство, ремонт и обслуживание дорог). Это рынок огромного объёма, на триллионы рублей, там достаточно легко договариваться, там много возможностей", - рассказал Цариковский.

"На втором месте у нас стоит рынок лекарственных препаратов и медицинских изделий - 19%. На что я бы обратил внимание - это продукты питания, 8%", - сказал он. "Это лидеры по количеству дел", - добавил замглавы ФАС.

По его словам, в 2017 году было возбуждено более 40 дел по всем субъектам России по поставкам детского питания в школы, детские сады. "Это расследование мы проводим вместе с ОНФ, и оно затрагивает очень болезненную тему", - заметил Цариковский.

По словам начальника управления ФАС по борьбе с картелями Андрея Тенишева, всего в 2017 году было возбуждено 423 дела об антиконкурентных соглашениях. Из них 360 - это картели. Из них 310 дел - сговор на торгах. В службе отмечают, что это примерно на 10% больше, чем в 2016 году. Также в 2017 году было возбуждено 204 дела по антиконкурентным соглашениям с органами власти и 48 дел по сговору заказчика и участника торгов.

"Но дела стали более качественные, за каждым делом и цифрой стоит не маленький картель и сговор не одной-двух компаний, а десятков субъектов на сотне аукционов. И они охватывают зачастую рынок всей страны или даже другие страны", - сказал он.