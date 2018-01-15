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Россияне потратили 2 трлн рублей на покупку новых авто в 2017 году‍


Компании / Потребительский рынок
  • #Пробки
    © fotolia.com, Pavel Losevsky

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. За прошлый 2017 год россияне потратили на покупку новых автомобилей порядка 2 трлн рублей, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Это выше, чем за 2016 год, на 15%.

Выручка российских автодилеров за прошедший год пока далека от денежного объема, который был получен от продажи новых автомобилей в 2012-2014 годах: тогда каждый год на территории Российской Федерации было потрачено на приобретение новых авто более 2,3 трлн рублей.

По мнению экспертов, опрошенных "Автостатом", помимо роста самого авторынка более чем на 10% за прошлый год, на объем выручки дилеров повлияли также растущие цены. За год в России цены на легковые авто выросли в среднем на 5%.

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