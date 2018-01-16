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ФАС предлагает обновить ГОСТ для услуг торговли в РФ


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает обновить ГОСТ для услуг торговли, - это могло бы решить ряд вопросов, связанных с взиманием торговыми сетями с поставщиков различных бонусов и вознаграждений за услуги, заявил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

Сейчас в РФ действует ГОСТ "Услуги торговли. Общие требования". "Необходимо разработать, либо вернуть, либо создать новый ГОСТ "Услуги розничной торговли". Если мы это сделаем, многие проблемы уйдут сами собой: не будет никаких бонусов, никакой "входной платы", никакой платы за мерчендайзинг и так далее", - сказал Кашеваров на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".

Он отметил, что выработка стандартов позволит четко установить функционал торговли и определить, что надбавки, которые используют сети в своей деятельности, являются их "премией за работу".

"Тем самым мы уйдем от всех ненужных поборов, которые выражаются в нынешней практике увеличением штрафных санкций, давлением на поставщиков по снижению цен, необходимости предоставления скидок", - подчеркнул замглавы антимонопольной службы.

Комментируя реализацию закона о торговле, поправки в который были приняты в середине 2016 года, он отметил, что поставщики и торговые сети перестроились под новые условия работы. Нарушения закона о торговле, которые фиксирует ФАС, происходят в основном в региональных сетях. Федеральные ритейлеры закон нарушают меньше.

"Уже на протяжении нескольких лет ведется дискуссия как самими участниками рынка, так и регуляторами, именно в отношении выработки стандартов в работе между сетями и поставщиками. И те отрицательные практики, которые мы фиксировали на протяжении предыдущих лет, постепенно действительно сходят на нет. В данном случае работа будет продолжаться", - указал Кашеваров.

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