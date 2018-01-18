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"М.Видео" увеличила продажи в 2017 году на 8,2%


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Крупнейший российский ритейлер электроники и бытовой техники "М.Видео" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) увеличил продажи в 2017 году на 8,2% по сравнению с предыдущим годом - до 233,873 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в пресс-релизе компании.

В четвертом квартале выручка ритейлера увеличилась на 18,6% - до 76,791 миллиарда рублей. Продажи сопоставимых магазинов сети (like-for-like, LfL) за январь-декабрь выросли на 4,1%, в четвертом квартале - на 12,7%. Онлайн-продажи в 2017 году выросли на 41,3% - до 36,653 миллиарда рублей с НДС, в октябре-декабре - в 1,7 раза, до 14,242 миллиарда рублей.

"М,Видео" - крупнейшая по объему продаж бытовой техники и электроники розничная сеть в России. Компания работает на рынке с 1993 года. На конец декабря 2017 года ее сеть насчитывала 424 гипермаркета в 169 городах РФ. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева владеет 57,7% акций ритейлера, пакет был приобретен в 2017 году у президента "М.Видео" Александра Тынкована и его партнеров.

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