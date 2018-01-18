FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Emirates Airlines заказала 36 самолетов у Airbus на $16 млрд


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates Airlines разместила заказ на 36 самолетов Airbus A380, говорится в сообщении компании.

Заказ на общую сумму 16 миллиардов долларов, включает подтвержденный заказ на 20 самолетов A380 и опцион еще на 16 авиалайнеров той же модели. Ожидается, что поставка самолетов начнется в 2020 году.

С этой новой сделкой флот A380 авиакомпании Emirates Airlines вырастет до 178 самолетов общей стоимостью свыше 60 миллиардов долларов. В настоящее время у авиакомпании уже есть 101 самолет A380, и пока еще не исполненный заказ на 41 авиалайнер такой же модели.

В декабре прошлого года СМИ сообщали, что авиастроительный концерн Airbus разрабатывает план поэтапного прекращения производства пассажирского самолета A380 на случай, если не получит большой заказ на них от авиакомпании Emirates. В ноябре Airbus и Emirates приостановили переговоры по новому заказу на 36 самолетов A380 на сумму 16 миллиардов долларов, однако в декабре они возобновились.

Авиакомпания Emirates летает в 157 направлениях в 84 страны мира. Компания базируется в Дубае и является одной из крупнейших в мире по объему международных авиаперевозок.

Airbus Group является одним из лидеров в аэрокосмической отрасли, обороне и смежных секторах, объединяет три ключевых подразделения - Airbus, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Концерн был основан в 2000 году путем слияния немецкой компании Daimler-Benz Aerospace AG, французской Aerospatiale-Matra и испанской CASA и до января 2014 года назывался EADS. Штаб-квартира находится в Тулузе.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ