США обвинили РФ в создании барьеров для импорта из США, особенно в сельском хозяйстве

ВАШИНГТОН, 19 янв - ПРАЙМ. США обвиняют Россию в создании барьеров для американских экспортеров, в особенности в сельском хозяйстве, говорится в распространенном в пятницу докладе офиса торгового представителя США.

"Действия России пока что показывают, что у нее нет намерений соблюдать многие из обязательств, данных США и другим членам ВТО. Эта тенденция нас очень беспокоит... Сельскохозяйственный сектор продолжает быть одним из наиболее проблемных для американских экспортеров. Помимо запрета на импорт практически всех сельскохозяйственных продуктов из США и других членов ВТО, Россия продолжает воздвигать барьеры для сельскохозяйственного экспорта США", - говорится в ежегодном докладе офиса торгового представителя, представленном конгрессу.

"В 2017 году, несмотря на ряд сокращений тарифов, Россия все больше отходила от принципов ВТО... Россия продолжала опираться на волюнтаристские пограничные меры и другие дискриминационные практики, чтобы исключить экспорт из США (с российского рынка - ред.)", - говорится в докладе.