Французская Sanofi купит биотехнологическую компанию Bioverativ за $11,6 млрд

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Французская фармацевтическая компания Sanofi приобретет американскую биотехнологическую компанию Bioverativ, специализирующуюся на разработке и производстве лекарственных препаратов для лечения гемофилии и других редких заболеваний крови, за 11,6 миллиарда долларов, сообщила Sanofi.

"Sanofi приобретет все выпущенные акции Bioverativ за 105 долларов за бумагу наличным расчетом, что эквивалентно акционерному капиталу в размере 11,6 миллиарда долларов (с учетом влияния всех потенциально разводненных акций)", - говорится в пресс-релизе компании.

Как ожидается, это приобретение позволит французской компании расширить свое присутствие на рынке специализированной медицинской помощи, а также установить лидерство в области выпуска лекарств от редких заболеваний в рамках дорожной карты компании до 2020 года.

По прогнозам Sanofi, сделка приведет к немедленному увеличению стоимости акционерного капитала. Приобретение также приведет к росту стоимости прибыли на акцию на 5% в 2019 финансовом году. Кроме того, компания прогнозирует, что прибыль на инвестированный капитал превысит затраты на его привлечение в течение трех лет.

В 2016 году продажи препаратов Bioverativ составили 847 миллионов долларов и еще 41 миллион долларов - отчисления за пользование лицензией на препараты компании Eloctate и Alprolix.

В сообщении также отмечается, что продажи лекарств от гемофилии по состоянию на 2016 год, по оценке международных медицинских организаций, составили 10 миллиардов долларов. Количество пациентов составило 181 тысячу человек. При этом, как отмечается, общее количество больных этим заболеванием было оценено примерно в 400 тысяч человек по всему миру.