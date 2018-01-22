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Россия вышла на второе место по экспорту зерна и лидирует в экспорте пшеницы


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Повышение прогноза по экспорту зерна в январе позволило выйти России на второе место в мире по его продажам, при этом в мировом экспорте пшеницы РФ остается на первом месте, сообщает аналитическая компания "Совэкон".

"Январский прогноз Международного совета по зерну, российского экспорта зерна (не включая зернобобовые и продукты переработки зерна) в 2017/18 повышен на 1,7 миллиона тонн до 43,9 миллиона тонн, это позволило России выйти на второе место в мире по экспорту зерна, оттеснив на 3-е место Украину, прогноз для которой снижен на 1,5 миллиона тонн до 41 миллиона тонн", - говорится в сообщении компании.

По их данным, лидером в мировой торговле зерном по-прежнему остаются США, которые экспортируют в текущем сезоне 80,3 миллиона тонн, большая часть которого приходится на экспорт кукурузы (47,7 миллиона тонн).

"По итогам прошлого сезона Россия занимала 4-ое место в списке мировых экспортеров зерна после США, Украины и Аргентины", - уточняет компания.

"В то же время Россия уверенно доминирует на мировом рынке пшеницы. Минсельхоз США повысил прогноз экспорта российской пшеницы в 2017/18 на 1,5 миллиона тонн до 35 миллионов тонн", - напомнили в "Совэконе".

"Иными словами, отрыв России от основных конкурентов на мировом рынке пшеницы возрос. Причем ослабляются как раз позиции наиболее важных для России конкурентов: ЕС на рынках Северной и Западной Африки, Австралии – на рынках стран ЮВА и Южной Азии, которые в этом сезоне наращивают закупки российской пшеницы", - отмечает аналитическая компания.

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