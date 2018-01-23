FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Bacardi купит одного из ведущих в мире производителей мексиканской текилы за $5,1 млрд


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Компания Bacardi купит 100% акций компании Patron Spirits International AG и ее бренд Patron, - самую продаваемую в мире премиальную текилу, общая стоимость которого оценивается в 5,1 миллиарда долларов, сообщила Bacardi.

С 2008 года Bacardi контролировала 30% Patron Spirits. Сделка будет закрыта в первом полугодии 2018 года.

По прогнозам компании, в результате сделки Bacardi станет лидером на рынке премиальных алкогольных напитков в США, а также займет второе место по доле в общем объеме рынка алкогольных напитков в стране.

Основатель Patron Джон Пол Деджория сохранит за собой пост почетного председателя совета директоров компании. Эдвард Браун останется на должности ее исполнительного директора.

По данным издания The Wall Street Journal, Patron Spirits производит в год 36 миллионов бутылок спиртных напитков (свыше 3 миллионов упаковок). Объем продаж компании в США в 2016 году составлял 1,6 миллиарда долларов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ