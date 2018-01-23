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РФ в 2017 г снизила выпуск хлеба и булок, увеличила производство сыров и сахара - Росстат


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия в 2017 году увеличила производство мяса, колбас, подсолнечного масла, сыров, йогуртов и сахара, однако сократила выпуск хлебобулочных изделий по сравнению с 2016 годом, говорится в сообщении Росстата.

По данным статистического ведомства, производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины, оленины в прошлом году составило 2,3 миллиона тонн, что на 7,7% больше, чем годом ранее. Выпуск мяса и субпродуктов птицы увеличился на 7,4%, до 4,8 миллиона тонн, мясных полуфабрикатов - на 7,1%, до 3,1 миллиона тонн, мясных консервов - на 1%, до 649 миллионов условных банок.

Выпуск колбасных изделий повысился в 2017 году на 3,1% и составил 2,3 миллиона тонн. Переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков - на 2,5%, до 4,2 миллиона тонн. Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций выросло на 10,4%, до 4,7 миллиона тонн, маргарина - на 8%, до 533 тысяч тонн, сливочного масла - на 7,8%, до 269 тысяч тонн.

В свою очередь производство сыров увеличилось на 5,5% по сравнению с 2016 годом - до 462 тысяч тонн. Выпуск йогуртов вырос на 4,1%, до 790 тысяч тонн, круп - на 7,7%, до 1,5 миллиона тонн. Однако выпуск хлебобулочных изделий недлительного хранения уменьшился на 3,6% - до 6 миллионов тонн.

При этом производство белого свекловичного сахара в прошлом году увеличилось на 15,9% и составило 6,7 миллиона тонн. Выпуск кондитерских изделий вырос на 2,3% - до 3,7 миллиона тонн, производство кетчупа и прочих томатных соусов, напротив, уменьшилось на 0,7% - до 669 миллионов условных банок.

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