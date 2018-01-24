В России для молодых семей предлагают отменить первоначальный взнос по ипотеке

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Молодежный парламент при Госдуме выступил с предложением отменить первоначальный взнос при получении ипотеки молодым семьям. Об этом председатель совета Мария Воропаева заявила телеканалу RT.

"Чтобы сегодня вступить в программу обеспечения жильём молодых семей и получить ипотеку в банке, нужно иметь не менее 30% собственных средств от суммы кредита. То есть проблема в том, что такие условия затрудняют участие в программе, даже если доход достаточный для получения займа. А если разработать такие поправки, что молодая семья сможет получать ипотеку без первоначального взноса, многие семьи получат возможность быстро улучшить свои жилищные условия", — считает Воропаева.

По ее мнению, реализация этого предложения может произойти за счет распределения первоначального взноса между ежемесячными платежами, либо компенсироваться путем повышения процентной ставки по займу.