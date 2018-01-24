Чистая прибыль Novartis за 2017 год выросла на 15%

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis по итогам 2017 года составила 7,703 миллиарда долларов, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчетности компании.

Чистая прибыль в пересчете на одну акцию по итогам года - 4,86 доллара против 4,75 доллара годом ранее. Продажи Novartis за текущий год составили 49,1 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с прошлогодним показателем на 1%.

В четвертом квартале 2017 года чистая прибыль компании составила 2,658 миллиарда долларов, что на 6% выше показателя аналогичного периода 2016 года. Прибыль на акцию составила 1,21 доллара против 1,12 доллара годом ранее. Объем продаж компании также вырос— до 12,915 миллиарда долларов в отчетном квартале, что на 5% выше показателя годичной давности.

"У компании был хороший год. Продажи препарата Cosentyx (для лечения хронического кожного заболевания - ред.) увеличились в разы, так же, как Entresto (применяется при сердечной недостаточности - ред.). Продажи подразделения Alcon (специализируется на товарах для лечения и восстановления зрения) возобновили рост. Это был показательный год в отношении инновационной медицины... Учитывая планирующиеся запуски новых препаратов и применения новой операционной модели, Novartis прогнозирует устойчивый рост (в 2018 году - ред.)", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора компании Джозефа Хименеса (Joseph Jimenez).

Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Компания ведет деятельность в 155 странах, в том числе в России.