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Артемьев: ФАС не видит оснований для возбуждения дела о картеле для "Р-Фарм"


Компании / Фармацевтика / Потребительский рынок

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба не видит нарушений в том, что фармацевтическая компания "Р-Фарм" имела несколько электронных ключей при торговле с малым бизнесом, заявил на брифинге в четверг глава службы Игорь Артемьев.

"Что касается дела "Р-Фарм", я не вижу никаких серьёзных оснований для возбуждения серьёзных претензий, потому что у них были электронные ключи для торговли со своими партнерами по малому бизнесу, это не является картелем", - рассказал Артемьев.

Он уточнил, что когда речь идёт о вертикальном соглашении, речь о сговоре не идёт.

"То, что было много этих ключей - это забавно, но с точки зрения нарушения, оно небольшое и не носит характера обвинения по Уголовному кодексу, и я не уверен, что в административном кодексе (КоАП – ред.) есть норма за участие в торгах малого бизнеса", - добавил глава ФАС.

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