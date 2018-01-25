Артемьев: ФАС не видит оснований для возбуждения дела о картеле для "Р-Фарм"

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба не видит нарушений в том, что фармацевтическая компания "Р-Фарм" имела несколько электронных ключей при торговле с малым бизнесом, заявил на брифинге в четверг глава службы Игорь Артемьев.

"Что касается дела "Р-Фарм", я не вижу никаких серьёзных оснований для возбуждения серьёзных претензий, потому что у них были электронные ключи для торговли со своими партнерами по малому бизнесу, это не является картелем", - рассказал Артемьев.

Он уточнил, что когда речь идёт о вертикальном соглашении, речь о сговоре не идёт.

"То, что было много этих ключей - это забавно, но с точки зрения нарушения, оно небольшое и не носит характера обвинения по Уголовному кодексу, и я не уверен, что в административном кодексе (КоАП – ред.) есть норма за участие в торгах малого бизнеса", - добавил глава ФАС.