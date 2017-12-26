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Ритейлер "Магнит" в 2017 году снизил EBITDA по МСФО на 14,9%


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" MGNT в четвертом квартале 2017 года сократил показатель EBITDA по МСФО на 18,93% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 22,325 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка "Магнита" в октябре-декабре увеличилась на 6,19% и составила 302,305 миллиарда рублей.

В свою очередь EBITDA "Магнита" по итогам 2017 года уменьшилась на 14,86% по сравнению с предыдущим годом и составила 91,776 миллиарда рублей. Выручка ритейлера в прошлом году увеличилась на 6,37% и достигла 1,143 триллиона рублей.

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