Sanofi приобретает биофармацевтическую Ablynx за 3,9 млрд евро

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Sanofi SA в понедельник сообщила, что заключила обязывающее соглашение о приобретении биофармацевтической компании Ablynx NV.

Общая акционерная стоимость Ablynx, по словам Sanofi, составляет около 3,9 млрд евро, сообщает Dow Jones.

Sanofi выкупит все находящиеся в обращении обыкновенные акции Ablynx, в том числе в виде американских депозитарных расписок, варрантов и конвертируемых облигаций, по цене 45 евро за акцию.

Генеральный директор Sanofi Оливье Брандикур отметил, что эта сделка опирается на существующее партнерство и что компания будет спонсировать научный центр Ablynx в Генте (Бельгия).

Сделка должна быть завершена к концу 2-го квартала.