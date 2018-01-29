РФ в январе-ноябре снизила ввоз пальмового масла на 5%

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре 2017 года сократила импорт пальмового масла и его фракций на 4,9% в натуральном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года - до 761 тысячи тонн, следует из материалов Росстата.

За ноябрь объем импорта составил 67 тысяч тонн, что на 1,3% больше, чем в ноябре 2016 года, и на 8,4% меньше показателя октября прошлого года.

Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за 11 месяцев сократился на 20,5% - до 64,6 тысячи тонн. В ноябре импорт этих товаров составил 5,1 тысячи тонн, сократившись на 35,6% в годовом выражении, но увеличившись в 1,6 раза - в месячном.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-ноябре вырос в 4,2 раза - до 22 тысяч тонн. В ноябре поставки составили 2,7 тысячи тонн, что в 2,1 раза больше, чем в ноябре 2016 года и на 17,4% меньше, чем в октябре 2017 года.

По данным Росстата, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2016 году сократился на 0,4% по сравнению с 2015 годом - до 885 тысяч тонн. Минсельхоз ?РФ неоднократно выступал за введение обязательной маркировки для продуктов с растительными жирами. Министерство также выступало за ужесточение ответственности за нарушение техрегламентов по производству молочной продукции? вплоть до уголовной.

В феврале 2017 года Минсельхоз представил проект изменений в техрегламент Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции. Министерство хочет запретить использование молочных терминов при маркировке продукции с растительными жирами. Предлагается также указывать на продукте полный перечень ингредиентов-заменителей молочного жира и размещать данные о содержании в продукте растительных масел.