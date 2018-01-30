Чистая прибыль Pfizer за 2017 год выросла в 3 раза

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. за 2017 год увеличилась в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 21,308 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации.

Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 3,52 доллара против 1,17 доллара на акцию годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного периода снизилась на 1%, до 52,5 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль фармацевтического гиганта составила 12,274 миллиарда долларов, что в 15,8 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. В пересчете на одну акцию прибыль составила 2,02 доллара против 0,12 доллара в четвертом квартале 2016 года. Прибыль выросла благодаря единовременному доходу от изменения в налоговом законодательстве США. Квартальная выручка Pfizer составила 13,7 миллиарда долларов, увеличившись на 1% в годовом выражении.

По итогам 2018 года компания планирует получить выручку в размере 53,5-55,5 миллиарда долларов, а скорректированную прибыль на акцию на уровне 2,9-3 доллара.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас является одним из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут.