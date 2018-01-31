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Цены на iPhone 8 Plus в России рекордно снизились


Компании / Технологии / Потребительский рынок

Москва, 31 янв - ПРАЙМ. Выпущенные в продажу минувшей осенью смартфоны iPhone 8 Plus американской компании Apple рекордно подешевели на российском рынке, сообщает "Ньюинформ".

Цены на эти гаджеты по сравнению со стартом продаж в сентябре 2017 года упали примерно на 15 тысяч рублей.

В начале продаж iPhone 8 Plusстоили около 65 тысяч рублей. Сейчас на интернет-сайтах российских продавцов эту модель можно купить, начиная от 50,3 тысячи рублей.

Однако большая часть реселлеров Apple пока не спешит радикально снижать цены: на некоторых площадках смартфон продают даже дороже, чем на старте продаж.

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