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РФ с 1 февраля разрешает ввоз томатов еще с пяти турецких предприятий


Компании / Потребительский рынок
  • #Трансгенные "молодильные" помидоры, созданные авторами статьи
    © The John Innes Centre

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 1 февраля разрешает ввоз в РФ томатов еще с пяти турецких предприятий, проинспектированных в декабре 2017 года, сообщает российское ведомство в среду.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что с 1 февраля 2018 года под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики разрешен ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика с еще пяти турецких предприятий, проинспектированных Россельхознадзором в декабре 2017 года", - говорится в сообщении. Список этих компаний опубликован на сайте ведомства.

Россельхознадзор с 1 ноября 2017 года разрешил ввоз в РФ томатов с трех турецких предприятий. А 25 января пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано сообщила журналистам, что Россельхознадзор считает возможным предоставить еще пяти турецким компаниям право на поставки томатов в РФ и рассмотрит этот вопрос на следующей неделе.

 

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