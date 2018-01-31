РФ с 1 февраля разрешает ввоз томатов еще с пяти турецких предприятий

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 1 февраля разрешает ввоз в РФ томатов еще с пяти турецких предприятий, проинспектированных в декабре 2017 года, сообщает российское ведомство в среду.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что с 1 февраля 2018 года под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики разрешен ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика с еще пяти турецких предприятий, проинспектированных Россельхознадзором в декабре 2017 года", - говорится в сообщении. Список этих компаний опубликован на сайте ведомства.

Россельхознадзор с 1 ноября 2017 года разрешил ввоз в РФ томатов с трех турецких предприятий. А 25 января пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано сообщила журналистам, что Россельхознадзор считает возможным предоставить еще пяти турецким компаниям право на поставки томатов в РФ и рассмотрит этот вопрос на следующей неделе.