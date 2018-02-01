Чистая прибыль Mondelez в 2017 г выросла в 1,8 раза, до $2,9 млрд

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской корпорации Mondelez International Inc., приходящаяся на головную компанию, по итогам 2017 года увеличилась в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом, до 2,922 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 1,91 доллара против 1,05 доллара годом ранее. Выручка составила 25,896 миллиарда долларов, что ниже аналогичного показателя 2016 года менее чем на 1%.

Чистая прибыль компании в четвертом квартале составила 802 миллиона долларов, что в 8,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 0,53 доллара против прибыли в 0,06 доллара годом ранее. Выручка по итогам квартала выросла на 2,9% - до 6,97 миллиарда долларов.

Улучшение показателей поддержано ключевыми торговыми марками компании, а также благоприятными тенденциями на развивающихся рынках, отмечает финансовый директор Mondelez Брайан Гладден (Brian Gladden).

Mondelez International — глобальный производитель продуктов питания, кофе и растворимых напитков. Работает в 165 странах, в РФ представительство было открыто в 1994 году. Процесс разделения Kraft Foods Inc. на две компании - глобального производителя снеков Mondelez International и североамериканского производителя продовольственных товаров Kraft Foods Group Inc. - завершился 1 октября 2012 года.

В портфель марок компании в настоящее время входят шоколад и шоколадные конфеты Alpen Gold, "Воздушный", Milka, Toblerone, Cote d'Or, Cadbury, Tempo и Picnic; картофельные чипсы Estrella; печенье и бисквиты "Юбилейное", "Причуда", Alpen Gold, "Барни"; жевательная резинка Dirol, Stimorol; леденцы Halls.