Roshen требует запретить "Ашану" использовать название "Киевский торт"

КИЕВ, 1 фев - ПРАЙМ. Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, требует в суде запретить торговой сети "Ашан" использование упаковки для торта, похожей на упаковку "Киевского торта", который выпускает Roshen, говорится в едином реестре решений Хозяйственного суда Киева.

В документе говорится, что Roshen обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском о нарушении гипермаркетом "Ашан" права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под торговой маркой "Киевский торт" и торт "Киевский". Корпорация требует, чтобы суд запретил ООО "Ашан" Украина Гипермаркет" использовать названия "Киевский торт" и торт "Киевский", поскольку покупатель может спутать упаковку с "Киевским тортом", который выпускает Roshen.

"Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Ашан" Украина Гипермаркет" осуществлять использование обозначения, состоящего из словесного элемента "Киевский торт" и/или "Киевский" и графических элементов, выполненных в виде листьев каштана", - говорится в обращении истца. Аналогичные требования изложены по отношению к ООО "Беллария".

В документе указано, что суд открыл производство по данному иску и на 5 февраля назначил рассмотрение дела.

В конце минувшего года антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на восемь тысяч долларов ПАО "Киевхлеб" за использование упаковки для торта, похожей на упаковку дочернего предприятия Roshen.

Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит Порошенко. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России. Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло - продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может. Ранее в России арестовали имущество липецкой фабрики компании на 1,5 миллиарда рублей в рамках уголовного дела о хищении из бюджета РФ 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС.