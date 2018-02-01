Минфин России поддержит программу приобретения отечественной сельхозтехники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев - ПРАЙМ. Минфин России поддержит программу приобретения отечественной сельскохозяйственной техники, сообщил на заседании Госсовета министр финансов России Антон Силуанов, отреагировав на предложение губернатора Ростовской области Василия Голубева.

В своем выступлении на заседании Голубев отметил, что программа поддержки селян, закупающих технику отечественного производства, действует в регионе уже шесть лет. "Это работает. Мы собираемся сохранить поддержку", - сказал он.

Губернатор попросил поддержать эту программу, сохранив данную меру поддержки, "и при первой возможности рассмотреть вопрос увеличения этой поддержки".

"Мы поддержим эти предложения, поскольку регионы теперь могут включать свои расходы в фонды развития промышленности, мы будем учитывать эти расходы при расчете межбюджетных трансфертов", - сказал Силуанов.