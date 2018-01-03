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Соколов: С середины февраля в Египет будет около 5 рейсов в неделю


Туризм / Компании / Потребительский рынок

АЛМА-АТА, 2 фев - ПРАЙМ. Глава Минтранса Максим Соколов в пятницу заявил, что переговоры о запуске авиасообщения с Египтом в середине февраля остаются в силе, хотя еще продолжаются. Из Москвы в Каир ориентировочно будет совершаться пять рейсов в неделю.

"Договорной процесс еще идет, но тот прогноз, который я давал в отношении второй половины февраля, я подтверждаю",-отметил министр транспорта России.

Он добавил, что в неделю из России в Египет будет совершаться несколько рейсов. "Примерно 5 в неделю, но это не только "Аэрофлот" AFLT,- подытожил Соколов.

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Возобновление авиасообщения с Египтом

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