Производитель ботокса Allergan в 2017 году получил убыток в $4,1 млрд

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток ирландской компании-производителя ботокса Allergan по итогам 2017 года составил 4,118 миллиарда долларов против прибыли в 14,979 миллиарда долларов годом ранее, говорится в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 13,19 доллара против прибыли 38,18 доллара годом ранее. Выручка Allergan выросла в годовом выражении на 9,4%, до 15,940 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания Allergan зафиксировала прибыль в годовом выражении на уровне 3,123 миллиарда долларов, в то время как в прошлом году прибыль за аналогичный период составила 1,2 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 9,21 доллара против убытка в 0,2 доллара годом ранее. При этом аналитики ожидали разводненную прибыль на акцию компании на уровне 4,74 доллара за акцию. Выручка Allergan за квартал выросла на 11,9%, до 4,326 миллиарда долларов.

"2017 год стал ключевым для Allergan, и мы достигли высоких результатов. Мы добились значительного роста выручки от продаж наших лучших продуктов в каждом из регионов, в которых мы работаем. Мы приобрели, интегрировали и увеличили два новых бизнеса и продолжили развивать наш научно-исследовательский проект", - приводятся в релизе слова генерального директора Allergan Брента Саундерса (Brent Saunders).

Основанная в 1983 году, компания Allergan является международной фармацевтической компанией, сфокусированной на разработке, производстве и запуске в серийное производство различных средств лечения. В частности, в линейку продукции компании входит препарат Botox. По состоянию на февраль 2018 года штат компании составлял около 18 тысяч человек. Штаб-квартира компании расположена в Дублине, Ирландия. Компания работает на территории около 100 стран.