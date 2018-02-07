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Чистая прибыль Sanofi в 2017 г выросла в 1,8 раза


Компании / Фармацевтика / Потребительский рынок

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской фармацевтической компании Sanofi по итогам 2017 года увеличилась в 1,8 раза и составила 8,434 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на акцию достигла 6,71 евро против 3,66 евро по итогам 2016 года. Выручка компании выросла на 3,6% - до 35,05 миллиарда евро.

При этом по итогам четвертого квартала чистая прибыль Sanofi упала в 6 раз год к году - до 129 миллионов евро. В пересчете на акцию прибыль составила 0,1 евро против 0,62 евро за аналогичный период прошлого года. Квартальная выручка уменьшилась на 2% - до 8,691 миллиарда евро. При этом объем продаж компании в России по итогам четвертого квартала сократился на 8,2% - до 174 миллионов евро.

Sanofi - одна из крупнейших мировых фармацевтических корпораций, первая по величине в Европе. Компания была образована в 2004 году путем слияния Sanofi-Synthelabo и Aventis. В Sanofi работает более 110 тысяч человек в 100 странах.

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