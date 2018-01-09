"Аэрофлот" ужесточает контроль за провозом ручной клади

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. "Аэрофлот" AFLT с 15 февраля ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту "Шереметьево" и в аэропортах по всей маршрутной сети, сообщила пресс-служба компании.

Контроль будет действовать на протяжении всего времени прохождения пассажирами предполетных процедур. Так, на регистрации пассажир обязан предъявить весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза. При выходе на посадку будет проверяться ручная кладь пассажиров на соответствие нормам авиакомпании по размерам, весу с помощью специальных измерительных приборов, а также по количеству мест.

Если ручная кладь по каким-либо параметрам не соответствует установленным нормам, пассажир обязан сдать ее в качестве регистрируемого багажа. При превышении бесплатной нормы, предусмотренной билетом пассажира, необходимо оплатить сверхнормативный багаж. "Аэрофлот" оставляет за собой право отказать пассажиру в перевозке в случае выявления нарушений норм провоза багажа и при отказе пассажира оплатить его.

"Аэрофлот" особо подчеркивает, что не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением. Специальная система контроля провоза ручной клади вводится в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размещение на полке ручной клади с нарушениями установленных норм лишает других пассажиров возможности удобно и безопасно разместить свои вещи в салоне самолета. Это оказывает отрицательное воздействие на уровень комфорта пассажиров в салоне воздушного судна и безопасность полетов.