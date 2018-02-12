Греция ведет расследование в отношении Novartis по подозрению во взяточничестве

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Греция проводит расследование в отношении швейцарского фармацевтического гиганта Novartis AG, подозревая, что он давал взятки врачам и чиновникам для фиксации цен и повышения продаж препаратов государственным больницам.

Прокуратура Греции на прошлой неделе отправила в парламент доклад, в котором заявила, что Novartis давала взятки чиновникам и врачам. В докладе утверждается, что нелегальная схема стоила Греции нескольких миллиардов евро.

Согласно прокуратуре, взятки пришлись на период с 2006 по 2015 год, когда Греции была предоставлена финансовая помощь и она была под тщательным наблюдением иностранных кредиторов.

Представитель Novartis заявил следующее: "Если будут выявлены какие-либо нарушения, мы быстро и решительно примем меры и сделаем все возможное для предотвращения нарушений в будущем". Он добавил, что компания содействует властям Греции уже более года.

По словам компании, проводящей собственную проверку, пока ни ей, ни нынешним ассоциированным фирмам не были предъявлены обвинения.

Прокуратура Греции в числе лиц, замешенных в скандале, назвала 10 чиновников, в том числе двух бывших премьер-министров, Антониса Самараса и Панайотиса Пикрамменоса, а также нынешнего комиссара ЕС по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса. Все они свою вину отрицают.