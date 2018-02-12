Alibaba приобретет 15% акций крупного мебельного ритейлера Easyhome за $866 млн

ПЕКИН, 12 фев - ПРАЙМ. Китайская интернет-компания Alibaba Group приобретет 15% акций компании-ритейлера мебели для дома Easyhome Furnishing, сумма сделки составит 5,45 миллиарда юаней (866 миллионов долларов), сообщила Alibaba на своем сайте.

Компания Easyhome Furnishing была основана в 1999 году в Пекине, на сегодняшний день она имеет 223 магазина в 29 провинциях страны и является второй во величине компанией по продаже мебели и стройматериалов, а также одной их крупнейших в Китае компаний, предоставляющих услуги интерьерного дизайна.

Компания Alibaba в последние годы активно инвестирует в различные проекты, как в сфере онлайн-продаж, так и в сфере традиционной физической торговли в рамках развития своей новой интегрированной бизнес-модели New Retail­. Целью нового проекта является совмещение интернет и традиционной торговли.

Как отмечает Alibaba, ежемесячно она имеет порядка 580 миллионов активных пользователей на своих онлайн-платформах продаж, но при этом достаточно часто финансирует в не связанные с интернетом проекты. Так, в конце прошлого года Alibaba приобрела 36% акций крупнейшего оператора супермаркетов в Китае Sun Art Retail Group, также компания является обладателем акций крупной сети по продаже электронных товаров Suning Commerce Group.