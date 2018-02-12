ФТС: Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе вырос на 21,1%

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе увеличился на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 13,676 миллиарда долларов США и по сравнению с январем 2017 года увеличился на 21,1%", — говорится в сообщении.

В общем стоимостном объеме импорта из стран дальнего зарубежья в январе выросла доля продукции химической промышленности до 19,2% с 18,8% за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем доля продовольственных товаров и сырья для их производства снизилась до 13,2% с 14,1%, текстильных изделий и обуви — до 7,4% с 7,5%, а доля машин и оборудования осталась на уровне января 2017 года.

Увеличение импорта из стран дальнего зарубежья наблюдалось по всем основным укрупненным позициям товарной номенклатуры. Так, импорт машиностроительной продукции вырос на 21,1% и составил 6,457 миллиарда долларов, химической продукции – на 23,1% (2,621 миллиарда долларов), текстильных изделий и обуви — на 19,7% (1,009 миллиарда долларов), продовольственных товаров и сырья для их производства — на 13,2% (1,799 миллиарда долларов).

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился импорт зерновых культур на 41,1%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 34%, мяса и субпродуктов — на 32,7%, овощей — на 14,2%, фруктов — на 10,2%, рыбы — на 8,%, сахара — на 7,5%, растительного масла — на 5,1%. Вместе с тем, поставки молочных продуктов сократились на 24,7%, табака — на 14,3%.

Среди товаров химической промышленности ввоз полимеров и каучука вырос на 29,2%, продуктов органической и неорганической химии — на 26,4%, парфюмерно-косметических товаров — на 21,5%, мыла и синтетических моющих средств — на 14,8%, фармацевтической продукции — на 9,6%. В импорте машиностроительной продукции выросли закупки электрооборудования на 34,5%, механического оборудования — на 19,7%, средств наземного транспорта — на 24,7%, железнодорожных вагонов и оборудования — на 8,1%, при этом поставки летательных аппаратов сократились на 21,7%, оптических инструментов и аппаратов — на 8,8%, судов и плавучих средств — на 3,6%.