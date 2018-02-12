Медведев ввел пилотный проект tax free в четырех регионах РФ

ГОРКИ, 12 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о введении пилотных проектов tax free в четырех регионах РФ.

Он отметил, что такая система возврата налога на добавленную стоимость работает во многих странах и зарекомендовала себя по всему миру.

"С этого года мы начинаем его апробацию. Соответствующие изменения в налоговое законодательство принято. Также я подписал постановление правительства на эту тему - пилотный проект стартует в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах, это Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что tax free будет действовать для иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, "потому что у нас общий рынок, и естественно, только таким образом он может восприниматься".

Около 500 магазинов включены в пилотный проект по введению tax free в России, сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. По его словам, за март-май власти РФ, собрав необходимую информацию, могут принять решение о запуске tax free в городах, принимающих чемпионат мира по футболу в 2018 году.

"Для того чтобы иметь соответствующую базу данных, мы в это постановление правительства включили около 500 магазинов. По сути, это наиболее важные торгово-развлекательные центры", - сказал на встрече Шувалов.

"Надеемся, что за март, апрель, май мы получим информацию, которая позволит принять следующее решение. Следующее решение может быть о том, чтобы такая система действовала на территории всех городов, которые принимают чемпионат мира по футболу", - сообщил он.

По словам первого вице-премьера, чтобы такая система заработала, надо договориться с собственниками и операторами международных аэропортов для выделения соответствующих помещений, для размещения офицеров таможенной службы и для обслуживания людей, которые вывозят вещи, купленные в магазинах РФ.

При этом, Шувалов отметил, что механизм tax free может заработать во всех городах РФ с 1 октября 2018 года, если не будет выявлено узких мест.

"Если данная схема не выявит каких-то узких мест и будет подтверждено Федеральной налоговой службой, что все механизмы четкие, нет никаких дыр для того, чтобы создавать возможности для неналогового потребления товаров в РФ, то мы видим возможность предложить правительству решение о распространении такой работы на территории Российской Федерации с 1 октября 2018 года. Нам нужно к этому подготовиться и увидеть, что нет никаких возможностей для нелегального бизнеса", - подчеркнул Шувалов.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Первыми городами, в которых запускается система, будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Вернуть себе 18% НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.