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Чистая прибыль PepsiCo в 2017 году упала на 23%


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, в 2017 году снизилась на 23% по сравнению с 2016 годом - до 4,857 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 3,38 доллара против 4,36 доллара в 2016 году. Выручка компании выросла на 1%, до 63,525 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания зафиксировала чистый убыток в размере 710 миллионов долларов против прибыли в 1,401 миллиарда долларов годом ранее. В пересчете на одну акцию разводненный убыток составил 0,5 доллара против прибыли в 0,97 доллара за аналогичный период прошлого года. Квартальная выручка компании составила 19,526 миллиарда долларов, что на 0,06% выше аналогичного показателя 2016 года. Аналитики ожидали этот показатель на уровне 19,36 миллиарда долларов.

Убыток компания объясняет расходами в размере 2,5 миллиарда долларов в рамках новой налоговой реформы в США.

По итогам 2018 года компания ожидает чистую прибыль на акцию от основной деятельности в размере 5,7 доллара против 5,23 доллара в 2017 году. Свободный денежный поток прогнозируется в 9 миллиардов долларов, а чистые капитальные расходы в размере около 3,6 миллиарда долларов.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. В 1974 году на заводе в Новороссийске компания начала производство напитков по договору франчайзинга, а в 2011 году купила за 5,8 миллиарда долларов российскую компанию "Вимм-Билль-Данн".

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