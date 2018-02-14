МОСКВА, 14 фев, ПРАЙМ. Соглашение между РФ и Egyptair о прямых рейсах в Каир может быть подписано в ближайшие дни. Об этом, как передают СМИ, сообщил посол Египта в РФ. СМИ: В Египте ожидают первый рейс "Аэрофлота" в Каир уже 3 февраля