МОСКВА, 14 фев, ПРАЙМ. Соглашение между РФ и Egyptair о прямых рейсах в Каир может быть подписано в ближайшие дни. Об этом, как передают СМИ, сообщил посол Египта в РФ.
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Соглашение между РФ и Egyptair о прямых рейсах в Каир может быть подписано в ближайшие дни
Возобновление авиасообщения с Египтом
- Источник: До возобновления авиасообщения Каира с Москвой надо согласовать ряд техвопросов
- Соколов: С середины февраля в Египет будет около 5 рейсов в неделю
- Полеты между Москвой и Каиром возобновятся во второй половине февраля
- СМИ: В Египте ожидают первый рейс "Аэрофлота" в Каир уже 3 февраля