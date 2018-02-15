Nestle сократила чистую прибыль в 2017 г на 15,8%

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль производителя продуктов питания и напитков Nestle SA, приходящаяся на акционеров, по итогам 2017 года сократилась на 15,8% по сравнению с показателем 2016 года - до 7,183 миллиарда швейцарских франков (7,02 миллиарда долларов), говорится в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 2,32 швейцарского франка (2,27 доллара) против 2,75 швейцарского франка (2,69 доллара) годом ранее. Объем продаж вырос на 0,36% - до 89,791 миллиарда швейцарских франков (87,73 миллиарда долларов). Операционная прибыль компании упала на 23% с показателя 2016 года - до 10,112 миллиарда швейцарских франков (9,88 миллиарда долларов).

Показатель органического роста компании составил 2,4%. В странах Северной и Южной Америки он увеличился на 0,9%, а в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке - на 2,3%. В Азии, Тихоокеанском регионе и в странах Африки к югу от Сахары - на 4,7%.

"Наш органический рост продаж в 2017 году оказался в рамках прогноза, но ниже наших ожиданий, в частности из-за слабого роста продаж к концу года", - приводятся в релизе слова главы компании Марка Шнайдера (Mark Schneider).

В релизе отмечается, что в сегменте Petcare были достигнуты сильные показатели в России. Nestle ожидает, что в текущем году органический рост продаж составит 2-4%, а затраты на реструктуризацию составят около 700 миллионов франков (684 миллиона долларов). Как прогнозирует компания, в 2018 году базовая прибыль на акцию в постоянной валюте и эффективность капитала увеличатся.

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах мира. Свою продукцию в Россию она начала поставлять уже в конце XIX века, а представительство открыла в 1995 году. В настоящее время Nestle имеет 11 производственных площадок в РФ.