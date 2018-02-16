Минфин: Порог беспошлинных интернет-покупок в РФ будет снижаться до 200 евро

СОЧИ, 16 фев - ПРАЙМ. Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России будет снижаться постепенно до 200 евро для каждого отправления, заявил замминистра финансов России Илья Трунин на инвестиционном форуме в Сочи.

"В правительстве обсуждали, что делать с лимитом беспошлинного ввоза, и закрепили тот принцип, который реализован в решении совета ЕАЭС, которое сейчас обсуждается: о снижении лимита до 200 евро, причем не в месяц, а на одно отправление, и снижение ставки (пошлины - ред.) с 30% до 15% после того, как будет снижен порог до 200 евро", - сказал Трунин.

"Я думаю, в этом году это решение на уровне ЕАЭС будет принято", - добавил он. При этом, по словам замминистра, для каждой из стран-участниц ЕАЭС сохранится право вводить какие-то собственные дополнительные платежи, например, НДС к общему таможенному платежу, который будет установлен на уровне ЕАЭС. Он также подчеркнул, что снижение порога будет происходить постепенно.

"Мы видим взрывной рост объема почтовых отправлений, которые отправляются, мы понимаем, что любое снижение порога, особенно резкое снижение порога, вызовет вопрос, а как технически это делать с таким огромным объёмом. Для нас как для администратора важно, чтобы какой бы ни был порог, он функционировал нормально и без сбоя", - пояснил Трунин.

Он рассказал, что Минфин совместно с ФТС и "Почтой России" создают систему, при которой при получении посылки, стоимость которой превышает порог, гражданам не надо будет отдельно идти и платить эту пошлину.

"У нас есть планы на первом этапе сделать "Почту Россию" уполномоченным экономическим оператором с возможностью уплаты платежей за физлицо, которое заказывает посылку по почте", - сказал он.

"Предполагаем, что на основе соглашений, которые "Почта России" заключает с платформами - первое соглашение, насколько я знаю, уже готово, возможность уплаты платежей будет встроена в систему заказа покупки на сайте. Дальше как уполномоченный оператор "Почта России" уже будет заниматься таможенным отправлением и платить за эту посылку платежи в бюджет", - уточнил он.

"Если этот эксперимент, который мы планируем начать в этом году, даст положительный результат, то можно будет говорить о том, какие платежи будем взимать. Пока такой системы нет - никакие не можем", - заявил замминистра, отметив, что в противном случае система просто не будет работать, либо создаст очереди на почте.

Он также добавил, что речь идет именно об интернет-торговле, планов снижать порог для иностранных покупок в чемоданах туристов нет. "Беспошлинный ввоз в багаже никто закрывать не будет, потому что есть решение Евразийского экономического союза по беспошлинному ввозу. Ничего там особо не меняется, он остается и та тысяча евро, которую через воздушный пункт пропуска можно ввозить без пошлин, не вызывает сомнений, никто не собирается здесь ничего менять", - заверил Трунин.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.