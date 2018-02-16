Чистая прибыль Coca-Cola в 2017 году упала в 5 раз

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2017 года сократилась в 5,2 раза по сравнению с 2016 годом и составила 1,248 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Чистая разводненная прибыль на акцию составила 0,29 доллара против 1,49 доллара годом ранее. Операционная выручка Coca-Cola снизилась на 15%, до 35,41 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистый убыток Coca-Cola составил 2,752 миллиарда долларов по сравнению с прибылью в 550 миллионов долларов в аналогичном периоде 2016 года. В пересчете на акцию разводненный убыток составил 0,65 доллара против прибыли в 0,13 доллара годом ранее. Эксперты ожидали прибыль на уровне 0,39 доллара. Операционная выручка сократилась в годовом выражении на 20%, до 7,512 миллиарда долларов.

Компания отмечает, что на финансовые результаты повлияла единовременная выплата в четвертом квартале в размере 3,6 миллиарда долларов, связанная с принятием налоговой реформы в США.

По итогам 2018 года Coca-Cola ожидает органического роста выручки приблизительно на 4%. Прогнозируется, что чистые капитальные расходы в 2018 году составят около 1,9 миллиарда долларов.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite.