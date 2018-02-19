FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Ритейлеры предупредили о возможном резком сокращении числа аптек


Компании / Фармацевтика / Потребительский рынок

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Крупные российские аптечные сети предупреждают о возможности закрытия значительной части своих торговых точек в случае, если правительство страны разрешит отпуск безрецептурных лекарств в магазинах. Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на представителей аптечной отрасли, в некоторых случаях придется закрыть около половины сетевых аптек.

Сеть аптек "Ригла", у которой в настоящее время почти 1,86 тысячи аптек в 47 субъектах РФ работает под брендами "Ригла", "Будь здоров!" и "Живика", говорит о том, что может закрыть свыше 700 точек. Об этом в ходе обсуждения законопроекта министерства промышленности и торговли на заседании "Деловой России" заявил генеральный директор сети аптек Александр Филиппов.

"Сегодня 743 объекта находятся в непосредственной близости от продуктового ритейла… Если законопроект будет утвержден, скорее всего, эти аптеки будут подлежать закрытию", - пояснил он изданию.

Генеральный директор "Неофарма", куда входит 462 аптеки под брендами "Неофарм" и "Столичка", Евгений Нифантьев, говорит о том, что более половины точек ее сети также расположены около продуктовых магазинов. Им также угрожает закрытие. "В небольших городах у нас 143 аптеки, которые точно закроются, если закон будет принят", - говорит он.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ