Ритейлеры предупредили о возможном резком сокращении числа аптек

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Крупные российские аптечные сети предупреждают о возможности закрытия значительной части своих торговых точек в случае, если правительство страны разрешит отпуск безрецептурных лекарств в магазинах. Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на представителей аптечной отрасли, в некоторых случаях придется закрыть около половины сетевых аптек.

Сеть аптек "Ригла", у которой в настоящее время почти 1,86 тысячи аптек в 47 субъектах РФ работает под брендами "Ригла", "Будь здоров!" и "Живика", говорит о том, что может закрыть свыше 700 точек. Об этом в ходе обсуждения законопроекта министерства промышленности и торговли на заседании "Деловой России" заявил генеральный директор сети аптек Александр Филиппов.

"Сегодня 743 объекта находятся в непосредственной близости от продуктового ритейла… Если законопроект будет утвержден, скорее всего, эти аптеки будут подлежать закрытию", - пояснил он изданию.

Генеральный директор "Неофарма", куда входит 462 аптеки под брендами "Неофарм" и "Столичка", Евгений Нифантьев, говорит о том, что более половины точек ее сети также расположены около продуктовых магазинов. Им также угрожает закрытие. "В небольших городах у нас 143 аптеки, которые точно закроются, если закон будет принят", - говорит он.